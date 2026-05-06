Lionel Messi tuvo un emotivo encuentro con ‘Quico’: “Admiración absoluta” | VIDEO

Carlos Villagrán, conocido en todo el mundo por su personaje ‘Quico’, se encontró este miércoles con Lionel Messi. Luego de intercambiar unas palabras, el actor mexicano le dio un beso en la mejilla al astro argentino y sellaron la reunión con un fuerte abrazo.

“Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”, mencionó emocionado Carlos Villagrán. Acto seguido, Lionel Messi, con una gran sonrisa, agradeció el gesto del actor y le dio un fuerte abrazo.

“Admiración absoluta de ambas partes: Argentina y México. Fútbol y comedia”, escribió luego ‘Quico’ en sus redes sociales. La reunión se produjo en la sede del Inter Miami, equipo en el que milita el futbolista argentino.

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