Partidos de hoy, viernes 5 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 5 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
- Eliminatorias 2026 – UEFA
1:45 p.m. Italia vs. Estonia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Dinamarca vs. Escocia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Grecia vs. Bielorrusia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Eslovenia vs. Suecia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Islandia vs. Azerbaiyán – Disney+ Premium
1:45 p.m. Ucrania vs. Francia – Disney+, ESPN
1:45 p.m. Montenegro vs. República Checa – Disney+ Premium
1:45 p.m. Islas Feroe vs. Croacia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Moldavia vs. Israel – Disney+ Premium
1:45 p.m. Suiza vs. Kosovo – Disney+ Premium
- Eliminatorias 2026 – Concacaf
5:00 p.m. Bermudas vs. Jamaica – Concacaf GO, Concacaf YouTube
5:00 p.m. Haití vs. Honduras – Concacaf GO, Concacaf YouTube
5:00 p.m. Nicaragua vs. Costa Rica – Concacaf GO, Concacaf YouTube
5:00 p.m. Trinidad y Tobago vs. Curazao – Concacaf GO, Concacaf YouTube
- Eliminatorias 2026 – CAF
07:00 a.m. Somalia vs. Guinea – FIFA+
07:00 a.m. Sudán del Sur vs. RD Congo – FIFA+
08:00 a.m. Namibia vs. Malaui – FIFA+
08:00 a.m. Kenia vs. Gambia – FIFA+
11:00 a.m. Uganda vs. Mozambique – FIFA+
11:00 a.m. Lesoto vs. Sudáfrica – FIFA+
11:00 a.m. Yibuti vs. Burkina Faso – FIFA+
11:00 a.m. Benín vs. Zimbabue – FIFA+
2:00 p.m. Marruecos vs. Níger – FIFA+
2:00 p.m. Egipto vs. Etiopía – FIFA+
2:00 p.m. Costa de Marfil vs. Burundi – FIFA+
2:00 p.m. Senegal vs. Sudán – FIFA+
2:00 p.m. Mauritania vs. Togo – FIFA+
- Amistosos internacionales
1:00 p.m. Rumanía vs. Canadá – Disney+ Premium
- Copa Argentina
7:10 p.m. Tigre vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports