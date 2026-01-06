Temas
Partidos de hoy, martes 6 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 6 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 6 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 6 DE ENERO

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | West Ham vs Nottingham Forest – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Pisa vs Como – ESPN, Disney+

12:00 p.m. | Lecce vs Roma – ESPN, Disney+

2:45 p.m. | Sassuolo vs Juventus – ESPN, Disney+

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Argelia vs RD Congo – Claro Sports

2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Burkina Faso – Claro Sports

