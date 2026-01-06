Partidos de hoy, martes 6 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 6 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 6 DE ENERO
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | West Ham vs Nottingham Forest – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Pisa vs Como – ESPN, Disney+
12:00 p.m. | Lecce vs Roma – ESPN, Disney+
2:45 p.m. | Sassuolo vs Juventus – ESPN, Disney+
- Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. | Argelia vs RD Congo – Claro Sports
2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Burkina Faso – Claro Sports