Partidos de hoy, jueves 7 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 7 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 7 DE AGOSTO
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Gimnasia LP – TyC Sports
5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield – Disney+ Premium
7:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports
- Leagues Cup – Concacaf
6:00 p.m. | FC Cincinnati vs. Chivas Guadalajara – Apple TV, MLS Season Pass
6:30 p.m. | New York RB vs. FC Juárez – Apple TV, MLS Season Pass
6:30 p.m. | Monterrey vs. Charlotte FC – Apple TV, MLS Season Pass
7:30 p.m. | Cruz Azul vs. Colorado Rapids – Apple TV, MLS Season Pass
10:15 p.m. | LA Galaxy vs. Santos Laguna – Apple TV, MLS Season Pass
- Central American Cup – Concacaf
9:00 p.m. | Managua FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium
9:00 p.m. | CSD Municipal vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium