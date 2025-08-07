Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 7 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 7 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 7 DE AGOSTO

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Gimnasia LP – TyC Sports

5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield – Disney+ Premium

7:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

  • Leagues Cup – Concacaf

6:00 p.m. | FC Cincinnati vs. Chivas Guadalajara – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. | New York RB vs. FC Juárez – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. | Monterrey vs. Charlotte FC – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. | Cruz Azul vs. Colorado Rapids – Apple TV, MLS Season Pass

10:15 p.m. | LA Galaxy vs. Santos Laguna – Apple TV, MLS Season Pass

  • Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. | Managua FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium

9:00 p.m. | CSD Municipal vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium

