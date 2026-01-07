Partidos de hoy, miércoles 7 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 7 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 7 DE ENERO
- Premier League – Inglaterra
2:30 p.m. | Everton vs. Wolverhampton – Disney+ Premium
2:30 p.m. | Manchester City vs. Brighton – Disney+ Premium, ESPN 2
2:30 p.m. | Brentford vs. Sunderland – Disney+ Premium
2:30 p.m. | Fulham vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN
2:30 p.m. | Bournemouth vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 3
2:30 p.m. | Crystal Palace vs. Aston Villa – Disney+ Premium
3:15 p.m. | Burnley vs. Manchester United – Disney+ Premium
3:15 p.m. | Newcastle vs. Leeds United – Disney+ Premium
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Bologna vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 2
12:30 p.m. | Napoli vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN
2:45 p.m. | Torino vs. Udinese – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Parma vs. Inter Milán – Disney+ Premium
2:45 p.m. | Lazio vs. Fiorentina – Disney+ Premium
- Kings World Cup Nations
4:00 p.m. | Chile vs. Marruecos – Disney+ Premium, ESPN 3
5:00 p.m. | Argentina vs. Japón – Disney+ Premium
- Supercopa de España
2:00 p.m. | FC Barcelona vs. Athletic Club