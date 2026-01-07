Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 7 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 7 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 7 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 7 DE ENERO

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Everton vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Manchester City vs. Brighton – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. | Brentford vs. Sunderland – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Fulham vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN

2:30 p.m. | Bournemouth vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 3

2:30 p.m. | Crystal Palace vs. Aston Villa – Disney+ Premium

3:15 p.m. | Burnley vs. Manchester United – Disney+ Premium

3:15 p.m. | Newcastle vs. Leeds United – Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Bologna vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. | Napoli vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. | Torino vs. Udinese – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Parma vs. Inter Milán – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Lazio vs. Fiorentina – Disney+ Premium

  • Kings World Cup Nations

4:00 p.m. | Chile vs. Marruecos – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. | Argentina vs. Japón – Disney+ Premium

  • Supercopa de España

2:00 p.m. | FC Barcelona vs. Athletic Club

