Partidos de hoy, miércoles 7 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 7 de enero.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 7 DE ENERO

Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Everton vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Manchester City vs. Brighton – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. | Brentford vs. Sunderland – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Fulham vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN

2:30 p.m. | Bournemouth vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 3

2:30 p.m. | Crystal Palace vs. Aston Villa – Disney+ Premium

3:15 p.m. | Burnley vs. Manchester United – Disney+ Premium

3:15 p.m. | Newcastle vs. Leeds United – Disney+ Premium

Serie A – Italia

12:30 p.m. | Bologna vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. | Napoli vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. | Torino vs. Udinese – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Parma vs. Inter Milán – Disney+ Premium

2:45 p.m. | Lazio vs. Fiorentina – Disney+ Premium

Kings World Cup Nations

4:00 p.m. | Chile vs. Marruecos – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. | Argentina vs. Japón – Disney+ Premium

Supercopa de España

2:00 p.m. | FC Barcelona vs. Athletic Club

