Deportes

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 7 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 7 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | ADT vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Cusco vs Universitario – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga1 – España

8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Real Oviedo – ESPN, Sky Sports

10:15 a.m. | Barcelona vs Mallorca – ESPN

12:30 p.m. | Sevilla vs Girona – ESPN

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Elche – ESPN

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Manchester United vs Tottenham Hotspur – Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO

10:00 a.m. | Arsenal vs Sunderland – Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO

10:00 a.m. | AFC Bournemouth vs Aston Villa – DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico

10:00 a.m. | Fulham vs Everton – DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico

10:00 a.m. | Burnley vs West Ham United – DAZN Canada, fuboTV Canada

10:00 a.m. | Wolverhampton Wanderers vs Chelsea – DAZN Canada, ESPN2

12:30 p.m. | Newcastle United vs Brentford – Sport 24, DAZN Canada, fub

  • Serie A – Italia

12:00 p.m. | Genoa vs Napoli – Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes

2:45 p.m. | Fiorentina vs Torino – Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | St. Pauli vs Stuttgart – ESPN, Sky Sports

9:30 a.m. | Heidenheim vs Hamburger SV – ESPN, Sky Sports

9:30 a.m. | Wolfsburg vs Borussia Dortmund – ESPN, Sky Sport

9:30 a.m. | Freiburg vs Werder Bremen – ESPN, Sky Sports

9:30 a.m. | Mainz 05 vs Augsburg – ESPN, Sky Sports

12:30 p.m. | Borussia M’gladbach vs Bayer Leverkusen – ESPN

  • Primera División – Argentina

3:00 p.m. | Aldosivi vs Rosario Central – Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium

4:00 p.m. | Racing Club vs Argentinos Juniors – Fanatiz, Sport TV2, Premier Sports 1

6:00 p.m. | River Plate vs Tigre – Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium

8:15 p.m. | Belgrano vs Banfield – Fanatiz USA, TyC Sports Internacional

8:15 p.m. | Newell’s Old Boys vs Defensa y Justicia – Fanatiz, TNT Sports

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Querétaro vs León – ViX, FOX

6:00 p.m. | Toluca vs Cruz Azul – TUDN USA, Univision, TUDN.com

8:05 p.m. | Atlas vs Pumas UNAM – TUDN USA, Univision, TUDN.com

8:05 p.m. | Pachuca vs Juárez – ViX, FOX

10:10 p.m. | América vs Monterrey – TUDN USA, Univision, TUDN.com

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Brasil vs Bolivia – DSports 6, DGO

4:00 p.m. | Argentina vs Ecuador – DSports 7, DGO

