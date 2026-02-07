Partidos de hoy, sábado 7 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 7 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 7 DE FEBRERO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | ADT vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Cusco vs Universitario – L1 Max, L1 Play
- LaLiga1 – España
8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Real Oviedo – ESPN, Sky Sports
10:15 a.m. | Barcelona vs Mallorca – ESPN
12:30 p.m. | Sevilla vs Girona – ESPN
3:00 p.m. | Real Sociedad vs Elche – ESPN
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m. | Manchester United vs Tottenham Hotspur – Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
10:00 a.m. | Arsenal vs Sunderland – Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
10:00 a.m. | AFC Bournemouth vs Aston Villa – DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico
10:00 a.m. | Fulham vs Everton – DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico
10:00 a.m. | Burnley vs West Ham United – DAZN Canada, fuboTV Canada
10:00 a.m. | Wolverhampton Wanderers vs Chelsea – DAZN Canada, ESPN2
12:30 p.m. | Newcastle United vs Brentford – Sport 24, DAZN Canada, fub
- Serie A – Italia
12:00 p.m. | Genoa vs Napoli – Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
2:45 p.m. | Fiorentina vs Torino – Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | St. Pauli vs Stuttgart – ESPN, Sky Sports
9:30 a.m. | Heidenheim vs Hamburger SV – ESPN, Sky Sports
9:30 a.m. | Wolfsburg vs Borussia Dortmund – ESPN, Sky Sport
9:30 a.m. | Freiburg vs Werder Bremen – ESPN, Sky Sports
9:30 a.m. | Mainz 05 vs Augsburg – ESPN, Sky Sports
12:30 p.m. | Borussia M’gladbach vs Bayer Leverkusen – ESPN
- Primera División – Argentina
3:00 p.m. | Aldosivi vs Rosario Central – Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium
4:00 p.m. | Racing Club vs Argentinos Juniors – Fanatiz, Sport TV2, Premier Sports 1
6:00 p.m. | River Plate vs Tigre – Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium
8:15 p.m. | Belgrano vs Banfield – Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
8:15 p.m. | Newell’s Old Boys vs Defensa y Justicia – Fanatiz, TNT Sports
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Querétaro vs León – ViX, FOX
6:00 p.m. | Toluca vs Cruz Azul – TUDN USA, Univision, TUDN.com
8:05 p.m. | Atlas vs Pumas UNAM – TUDN USA, Univision, TUDN.com
8:05 p.m. | Pachuca vs Juárez – ViX, FOX
10:10 p.m. | América vs Monterrey – TUDN USA, Univision, TUDN.com
- Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol
4:00 p.m. | Brasil vs Bolivia – DSports 6, DGO
4:00 p.m. | Argentina vs Ecuador – DSports 7, DGO