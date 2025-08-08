Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 8 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 8 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 8 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Comeciantes Unidos vs. Cienciano – L1MAX, L1Play

  • Amistoso internacional

12:30 p.m. | Newcastle vs. Espanyol – Disney+ Premium

1:00 p.m. | Chelsea vs. Bayer Leverkusen – DAZN App

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs. CA Huracán – TyC Sports

7:00 p.m. | Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba – Disney+ Premium

7:15 p.m. | Lanús vs. Talleres Córdoba – TyC Sports

