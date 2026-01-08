Partidos de hoy, jueves 8 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 8 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 8 DE ENERO
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Arsenal vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | US Cremonese vs. Cagliari – Disney+ Premium
2:45 p.m. | AC Milan vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 3
- Kings World Cup Nations
4:00 p.m. | India vs. México – Disney+ Premium, ESPN 4
5:00 p.m. | Qatar vs. Brasil – Disney+ Premium
- Supercopa de España
2:00 p.m. | Real Madrid vs. Atlético de Madrid
- Trofeo de Campeones – Francia
1:00 p.m. | PSG vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 2