Partidos de hoy, jueves 8 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 8 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 8 DE ENERO

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Arsenal vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | US Cremonese vs. Cagliari – Disney+ Premium

2:45 p.m. | AC Milan vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 3

  • Kings World Cup Nations

4:00 p.m. | India vs. México – Disney+ Premium, ESPN 4

5:00 p.m. | Qatar vs. Brasil – Disney+ Premium

  • Supercopa de España

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Atlético de Madrid

  • Trofeo de Campeones – Francia

1:00 p.m. | PSG vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 2

