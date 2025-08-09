Partidos de hoy, sábado 9 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 9 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 9 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Lima – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | ADT vs. Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys – GOL Perú
- Championship – Inglaterra
6:30 a.m. | Southampton vs. Wrexham – ESPN 5, Disney+
9:00 a.m. | Stoke City vs. Derby County – Disney+
11:30 a.m. | Sheffield United vs. Bristol City – Disney+
- Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. | San Martín SJ vs. Sarmiento – Fanatiz, TyC Sports Internacional
2:30 p.m. | Boca Juniors vs. Racing Club – ESPN, Disney+, Fanatiz
4:30 p.m. | Independiente vs. River Plate – ESPN, Disney+, Fanatiz
6:45 p.m. | Atlético Tucumán vs. Rosario Central – TyC Sports Internacional
6:45 p.m. | Belgrano vs. Banfield – Fanatiz
- Brasileirao – Brasil
4:30 p.m. | Bragantino vs. Internacional – Fanatiz
4:30 p.m. | Sao Paulo vs. Vitória – Fanatiz
6:30 p.m. | Fortaleza vs. Botafogo – Fanatiz
7:00 p.m. | Bahía vs. Fluminense – Fanatiz
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | Philadelphia Union vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | CF Montreal vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | New York City vs. Columbus Crew – MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | New England Revolution vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | FC Dallas vs. Portland Timbers – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Chicago Fire vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | St. Louis City vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Austin FC vs. Houston Dynamo – MLS Season Pass (Apple TV)
7:45 p.m. | Sporting KC vs. San Diego FC – MLS Season Pass (Apple TV)
9:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)