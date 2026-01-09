Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 9 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 9 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 9 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 9 DE ENERO

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Getafe vs. Real Sociedad – DSports, DGO

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN

  • FA Cup – Inglaterra

2:30 p.m. | Milton Keynes vs. Oxford Utd. – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Preston North vs. Wigan – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Wrexham vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

2:30 p.m. | Port Vale vs. Fleetwood Town – Disney+ Premium

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Mali vs. Senegal – Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. | Camerún vs. Marruecos – Claro Sports, Claro Sports YouTube

  • Asian Cup Sub 23 – AFC

09:00 a.m. | Kirguistán vs. Vietnam – OneFootball

11:30 a.m. | Jordania vs. Arabia Saudita – OneFootball

  • Kings World Cup Nations

4:00 p.m. | Arabia Saudita vs. Indonesia – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. | Estados Unidos vs. Alemania – Disney+ Premium

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo