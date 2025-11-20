Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 20 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
- Brasil – Brasileirao
14:00 | Juventude vs Cruzeiro
16:00 | Bahia vs Fortaleza
17:30 | Corinthians vs São Paulo
19:30 | Ceará vs Internacional
- Colombia – Liga BetPlay
19:30 | Atlético Nacional vs América de Cali
- Paraguay – Primera División
15:00 | Sportivo Trinidense vs Atlético Tembetary
17:30 | Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano