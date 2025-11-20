Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 20 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Brasil – Brasileirao

14:00 | Juventude vs Cruzeiro

16:00 | Bahia vs Fortaleza

17:30 | Corinthians vs São Paulo

19:30 | Ceará vs Internacional

Colombia – Liga BetPlay

19:30 | Atlético Nacional vs América de Cali

Paraguay – Primera División

15:00 | Sportivo Trinidense vs Atlético Tembetary

17:30 | Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano

