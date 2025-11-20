Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 20 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

  • Brasil – Brasileirao

14:00 | Juventude vs Cruzeiro
16:00 | Bahia vs Fortaleza
17:30 | Corinthians vs São Paulo
19:30 | Ceará vs Internacional

  • Colombia – Liga BetPlay

19:30 | Atlético Nacional vs América de Cali

  • Paraguay – Primera División

15:00 | Sportivo Trinidense vs Atlético Tembetary
17:30 | Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo