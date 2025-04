Partidos de hoy, jueves 24 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, jueves 24 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 24 DE ABRIL

España – La Liga

14:30 | Real Betis vs Real Valladolid

14:30 | Atlético Madrid vs Rayo Vallecano

Copa Sudamericana

17:00 | Corinthians vs Racing

17:00 | Godoy Cruz vs Grêmio

19:30 | Palestino vs Cruzeiro

19:30 | Deportes Iquique vs Cienciano

21:00 | Universidad Católica vs Defensa y Justicia

Copa Libertadores

17:00 | Central Córdoba SdE vs Deportivo Táchira

17:00 | Bolívar vs Palmeiras

19:00 | Bahia vs Atlético Nacional

19:30 | Cerro Porteño vs Sporting Cristal

