Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 4 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

Eliminatorias Sudamericanas – Conmebol

6:30 p.m. | Uruguay vs. Perú – Movistar Deportes (3 y 703 HD) Movistar Play

6:30 p.m. | Colombia vs. Bolivia – Movistar Eventos 1 (1 y 701 HD)

6:30 p.m. | Argentina vs. Venezuela – GOLPERÚ (14 y 714 HD), Movistar Play

6:30 p.m. | Paraguay vs. Ecuador – Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD)

7:30 p.m. | Brasil vs. Chile – Movistar Deportes YouTube, Latina

Eliminatorias 2026 – UEFA

09:00 a.m. | Kazajistán vs. Gales – Disney+ Premium, ESPN 5

11:00 a.m. | Lituania vs. Malta – Disney+ Premium

11:00 a.m. | Georgia vs. Turquía – Disney+ Premium, ESPN 2

1:45 p.m. | Bulgaria vs. España – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Países Bajos vs. Polonia – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Luxemburgo vs. Irlanda del Norte – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Liechtenstein vs. Bélgica – Disney+ Premium

Eliminatorias 2026 – CAF

08:00 a.m. | Chad vs. Ghana – FIFA+

11:00 a.m. | Santo Tomé vs. Guinea Ecuatorial – FIFA+

11:00 a.m. | Angola vs. Libia – FIFA+

11:00 a.m. | Madagascar vs. Rep. Centroafricana – FIFA+

11:00 a.m. | Mauricio vs. Cabo Verde – FIFA

11:00 a.m. | Guinea Bissau vs. Sierra Leona – FIFA+

2:00 p.m. | Argelia vs. Botswana – FIFA+

2:00 p.m. | Túnez vs. Liberia – FIFA+

2:00 p.m. | Camerún vs. Suazilandia – FIFA+

2:00 p.m. | Mali vs. Comoras – FIFA+

Mundial Clubes Juvenil

1:00 p.m. | FC Barcelona vs. River Plate – Disney+ Premium

