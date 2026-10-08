Partidos de hoy, jueves 8 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 8 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 8 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | CD Moquegua vs Cienciano – L1 MAX
3:30 p.m. | Atlético Grau vs Los Chankas – L1 MAX
- Liga 2 – Perú
3:00 p.m. | Tacna Heróica vs Carlos Mannucci – +Bicolor
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Santos vs Flamengo – Premiere, Globoplay
6:00 p.m. | Paranaense vs Atlético Mineiro – Premiere, Globoplay
7:30 p.m. | Palmeiras vs Bahía – Premiere, Globoplay
7:30 p.m. | Fluminense vs Coritiba – Premiere, Globoplay