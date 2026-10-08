Yo Soy 2026: “John Lennon” y “Cheo Feliciano” se despidieron de la competencia en la noche de eliminación

Tras las presentaciones de los 8 imitadores en la noche de eliminación, Jely presionó el botón salvavidas “Play Luzu”, lo que significó que salvó a un participante más, aparte de lo que el jurado decidió. De esta forma, fueron dos participantes los que no continuaron en la competencia de Yo Soy. Además, Ricardo Morán aclaró que los salvados pasarán al “reto del espejo” y seguirán con el sueño intacto de avanzar hasta la final.

Los afortunados que se salvaron fueron los imitadores de Christina Aguilera, Los Panchos, Vicente Fernández, Bob Dylan, Isabel Pantoja, Ricky Martin.

Los imitadores de John Lennon y Cheo Feliciano dejaron la competencia tras esta dura noche de eliminación.

¿Quién logrará llegar hasta la gran final de Yo Soy? ¿Cómo les irá en el reto del espejo? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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