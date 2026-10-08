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PRONACEJ se pronunció tras denuncia de presunta agresión en ‘Maranguita’ en medio de Caso Liceo Naval

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PRONACEJ se pronunció tras denuncia de presunta agresión en ‘Maranguita’ en medio de Caso Liceo Naval
Felipe Morales
Felipe Morales
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Luego de hacerse pública la denuncia presentada por una presunta agresión física en la que estaría involucrado más de uno de los menores que permanecen en ‘Maranguita’ como parte del denominado ‘Caso Liceo Naval’, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) emitió un comunicado en el cual informa que conoció los hechos el 7 de octubre y asegura que actuó de inmediato.

En su mensaje indica que sus integrantes tomaron las siguientes acciones: aislar al adolescente señalado como responsable, dar atención al menor afectado y a su madre, y colaborar con la familia denunciante y con las autoridades (Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú) en las investigaciones que está realizando.

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