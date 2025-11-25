Partidos de hoy, martes 25 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 25 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 25 DE NOVIEMBRE
- Champions League
12:45 | Galatasaray vs Union Saint-Gilloise
12:45 | Ajax vs Benfica
15:00 | Bodø / Glimt vs Juventus
15:00 | Slavia Praha vs Athletic Club
15:00 | Borussia Dortmund vs Villarreal
15:00 | Napoli vs Qarabağ
15:00 | Chelsea vs Barcelona
15:00 | Olympique Marseille vs Newcastle United
15:00 | Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Brasil – Brasileirao
19:30 | Grêmio vs Palmeiras
19:30 | Atlético Mineiro vs Flamengo
- Colombia – Liga BetPlay
19:30 | Santa Fe vs Deportes Tolima
- Ecuador – Copa Ecuador
19:00 | Universidad Católica vs Deportivo Cuenca Juniors