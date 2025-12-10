Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 10 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE
- Liga 1 – Perú
8:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. Villarreal vs. Copenhague – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. Qarabag FK vs. Ajax – Disney+, ESPN
3:00 p.m. Juventus vs. Pafos FC – Disney+ Premium, ESPN 6
3:00 p.m. Brujas vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. Benfica vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 7
- Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. Valerenga vs. Paris FC – Disney+ Premium
12:45 p.m. FC Barcelona vs. Benfica – Disney+ Premium
3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Bayern Munich – Disney+ Premium
3:00 p.m. Manchester United vs. O. Lyon – Disney+ Premium
3:00 p.m. Chelsea vs. AS Roma – Disney+ Premium
- Copa Intercontinental – FIFA
12:00 p.m. Cruz Azul vs. Flamengo – FIFA+, DSports, DGO
- Copa do Brasil
7:30 p.m. Cruzeiro vs. Corinthians – Globo, DSports, DGO