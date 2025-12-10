Temas
Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 10 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

8:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. Villarreal vs. Copenhague – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. Qarabag FK vs. Ajax – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Juventus vs. Pafos FC – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. Brujas vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Benfica vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 7

  • Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. Valerenga vs. Paris FC – Disney+ Premium

12:45 p.m. FC Barcelona vs. Benfica – Disney+ Premium

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Bayern Munich – Disney+ Premium

3:00 p.m. Manchester United vs. O. Lyon – Disney+ Premium

3:00 p.m. Chelsea vs. AS Roma – Disney+ Premium

  • Copa Intercontinental – FIFA

12:00 p.m. Cruz Azul vs. Flamengo – FIFA+, DSports, DGO

  • Copa do Brasil

7:30 p.m. Cruzeiro vs. Corinthians – Globo, DSports, DGO

