Gobierno oficializa nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori confirmó el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos, más de un mes después de que se anunciara que asumiría esta responsabilidad. La designación fue oficializada mediante una resolución suprema que dispone la extensión de las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes.

El documento establece que la fecha en la que Vargas Llosa asumirá funciones será determinada mediante una resolución ministerial. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria compartió una fotografía junto al nuevo embajador y le deseó éxitos en el desempeño de sus funciones. Fujimori expresó su confianza en que la trayectoria y experiencia de Vargas Llosa contribuirán al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos.

14, 2026

DESTACA EXPERIENCIA

“Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió la jefa de Estado en su publicación.

El nombramiento había sido anunciado a inicios de septiembre, cuando Fujimori informó que Vargas Llosa había aceptado la invitación para representar al Perú en Estados Unidos. En esa oportunidad, la presidenta manifestó su confianza en el desempeño del escritor y periodista en el cargo diplomático.

“Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos”, declaró entonces la mandataria.

Por su parte, Vargas Llosa también se pronunció sobre la responsabilidad que asumiría y manifestó su disposición a trabajar en defensa de los intereses del país. En un mensaje publicado en X, señaló que pondría al servicio de la misión encomendada su experiencia, conocimientos y mayor esfuerzo.

“Pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú (…) de acuerdo con la línea trazada” por la mandataria, escribió.

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