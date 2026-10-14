¿Sabes qué hacer con los aparatos electrónicos que ya no usas? Claro impulsa su reciclaje responsable en el Perú

Cada año se generan millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el mundo. Según el Global E-waste Monitor 2024, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos. De ese total, solo el 22.3 % fue recolectado y reciclado formalmente.

En el Perú, cada vez se reciclan más residuos electrónicos. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), la cantidad de RAEE recolectados y tratados pasó de 5,700 toneladas en 2020 a aproximadamente 25,600 toneladas en 2024, es decir, casi aumentó casi 4.5 veces en cuatro años.

Una iniciativa para reciclar los aparatos que ya no usamos

Frente a esta realidad, Claro impulsa desde 2010 “Yo reciclo, yo soy Claro”, una iniciativa que busca que más personas conozcan la importancia de reciclar correctamente los aparatos electrónicos que ya no utilizan.

En estos 16 años, el programa ha permitido reciclar más de 2,500 toneladas de RAEE y evitar la generación de alrededor de 3,300 toneladas de CO₂e.

¿Y qué se puede reciclar? Celulares, cargadores, audífonos, teléfonos, controles, decodificadores, módems y otros aparatos electrónicos que ya no se utilizan. Para facilitar su entrega, Claro cuenta con más de 120 puntos de acopio a nivel nacional, ubicados en sus Centros de Atención al Cliente y locales de empresas aliadas.

Pero ¿qué pasa después de dejar un aparato en uno de estos puntos? Los residuos son recogidos y llevados a un proceso de manejo adecuado, a través del Sistema de Manejo Individual de Claro y una Empresa Operadora de Residuos Sólidos autorizada por el Ministerio del Ambiente.

Más empresas y ciudades se suman

Las empresas e instituciones públicas también suman al reciclaje de RAEE. Desde 2017, más de 350 de ellas han recibido el Distintivo Recicla tras entregar sus residuos electrónicos mediante el programa “Yo reciclo, yo soy Claro” y Reciclafest.

Ese mismo año nació Reciclafest, una campaña que lleva el reciclaje de aparatos electrónicos a distintas ciudades del país. Hasta 2025 se han realizado más de 40 ediciones en 18 ciudades.

Este 2026, Reciclafest continuará recorriendo el país y llegará a Cusco y Trujillo. En Cusco, la jornada se realizará el viernes 23 y sábado 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Plaza San Francisco, y en Trujillo será el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Parque Yonel Arroyo. Los ciudadanos podrán acercarse con los aparatos electrónicos que ya no utilizan y sumarse a la campaña.

Un celular viejo, un cargador que ya no funciona o un aparato que lleva años guardado en casa también pueden reciclarse. Llevarlos a un punto de acopio permite que tengan una disposición adecuada y evita que terminen junto con la basura común.

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