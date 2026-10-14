Un día después de su operación: el papa León XIV nombra arzobispos en Eslovaquia y Brasil

El papa León XIV realizó nuevos nombramientos en la Iglesia católica un día después de someterse a una operación en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pese a encontrarse hospitalizado y en recuperación, el pontífice continúa al frente del gobierno de la Santa Sede desde el policlínico donde permanece internado.

Este 14 de octubre, la oficina de prensa del Vaticano informó que León XIV aceptó la renuncia de Bernard Bober al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Košice, en Eslovaquia, y designó a Marek Forgáč como su sucesor. Además, nombró a Wellington de Queiroz Vieira como nuevo arzobispo metropolitano de Cuiabá, en Brasil.

La comunicación oficial da cuenta de cambios en dos jurisdicciones eclesiásticas, una en Europa y otra en América Latina, mientras el pontífice continúa con su recuperación médica tras la intervención quirúrgica realizada el 13 de octubre.

ESLOVAQUIA: RELEVO EN KOSICE

El papa aceptó la renuncia presentada por Bernard Bober, arzobispo metropolitano de Košice. Para ocupar ese cargo, nombró a Marek Forgáč, hasta ahora obispo auxiliar de la misma arquidiócesis y obispo titular de Seleuciana. Con esta designación, Forgáč asumirá como arzobispo metropolitano de Košice, según el anuncio de la oficina de prensa del Vaticano.

NOMBRAMIENTO EN LATINOAMÉRICA

León XIV designó a Wellington de Queiroz Vieira como arzobispo metropolitano de Cuiabá, en Brasil. El religioso deja la diócesis de Cristalândia, donde ejercía como obispo diocesano.

De Queiroz Vieira fue nombrado prelado de Cristalândia el 16 de noviembre de 2016 y recibió la ordenación episcopal el 4 de febrero de 2017. El 10 de julio de 2019, cuando la prelatura territorial fue elevada a diócesis, se convirtió en su primer obispo diocesano.

En la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, preside actualmente la Comisión para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables.

Según la información proporcionada por el Vaticano, León XIV continúa ejerciendo sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica mientras permanece hospitalizado.

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