Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 3 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
- LaLiga – España
1:00 p.m. | Athletic Club vs Real Madrid – ESPN, Disney+
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | Reus vs Real Sociedad – M+ LaLiga 2
3:00 p.m. | Torrent vs Betis – M+ LaLiga 2
3:00 p.m. | Antoniano vs Villarreal – M+ LaLiga 2
- Premier League – Inglaterra
2:30 p.m. | Brighton vs Aston Villa – Disney+
2:30 p.m. | Arsenal vs Brentford – ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Wolverhampton vs Nottingham Forest – Disney+
2:30 p.m. | Burnley vs Crystal Palace – Disney+
3:15 p.m. | Liverpool vs Sunderland – Disney+
- Copa Italia
9:00 a.m. | Atalanta vs Genoa – Dsports+, DGO
12:00 p.m. | Napoli vs Cagliari – DSports+, DGO
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Venezia – DSports, DGO
- Copa Alemana
12:00 p.m. | VFL Bochum vs Stuttgart – Disney+
12:00 p.m. | Friburgo vs Darmstadt 98 – Disney+
2:45 p.m. | Unión Berlín vs Bayern – Disney+
2:45 p.m. | Hamburgo vs Holstein – Disney+
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Fortaleza vs Corinthians – L1 Max, L1 Play
5:00 p.m. | RB Bragantino vs Vitoria – L1 Play
5:30 p.m. | Juventude vs Santos – L1 Play
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Internacional – L1 Play
6:00 p.m. | Bahía vs Sport Recife – L1 Play
7:30 p.m. | Flamengo vs Ceará – Globo
7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Palmeiras – L1 Play
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Cruz Azul vs Tigres – TUDN, ViX
10:10 p.m. | Monterrey vs Toluca – TUDN, ViX