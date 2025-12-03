Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 3 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

  • LaLiga – España

1:00 p.m. | Athletic Club vs Real Madrid – ESPN, Disney+

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Reus vs Real Sociedad – M+ LaLiga 2

3:00 p.m. | Torrent vs Betis – M+ LaLiga 2

3:00 p.m. | Antoniano vs Villarreal – M+ LaLiga 2

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Brighton vs Aston Villa – Disney+

2:30 p.m. | Arsenal vs Brentford – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Wolverhampton vs Nottingham Forest – Disney+

2:30 p.m. | Burnley vs Crystal Palace – Disney+

3:15 p.m. | Liverpool vs Sunderland – Disney+

  • Copa Italia

9:00 a.m. | Atalanta vs Genoa – Dsports+, DGO

12:00 p.m. | Napoli vs Cagliari – DSports+, DGO

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Venezia – DSports, DGO

  • Copa Alemana

12:00 p.m. | VFL Bochum vs Stuttgart – Disney+

12:00 p.m. | Friburgo vs Darmstadt 98 – Disney+

2:45 p.m. | Unión Berlín vs Bayern – Disney+

2:45 p.m. | Hamburgo vs Holstein – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Fortaleza vs Corinthians – L1 Max, L1 Play

5:00 p.m. | RB Bragantino vs Vitoria – L1 Play

5:30 p.m. | Juventude vs Santos – L1 Play

6:00 p.m. | Sao Paulo vs Internacional – L1 Play

6:00 p.m. | Bahía vs Sport Recife – L1 Play

7:30 p.m. | Flamengo vs Ceará – Globo

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Palmeiras – L1 Play

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Cruz Azul vs Tigres – TUDN, ViX

10:10 p.m. | Monterrey vs Toluca – TUDN, ViX

