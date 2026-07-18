Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1?

Los íntimos vienen de quedar en el primer lugar del Torneo Apertura con 40 puntos. Ahora, con Pablo Guede como entrenador y Paolo Guerrero como principal figura, esperan “repetir el plato” para consagrarse campeones a fin de año sin necesidad de disputar play-offs ni final.

En tanto, los huancaínos quedaron en la décima sexta ubicación en el Torneo Apertura con 16 unidades. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. SPORT HUANCAYO?

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentan este domingo 19 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 7:00 p.m. Los hinchas blanquiazules y huancaínos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. SPORT HUANCAYO?

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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