Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 15 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

  • Eliminatorias al Mundial 2026

9:00 | Kazajstán vs Bélgica
12:00 | Turquía vs Bulgaria
12:00 | Chipre vs Austria
12:00 | Liechtenstein vs Gales
12:00 | Georgia vs España
14:45 | Bosnia-Herzegovina vs Rumania
14:45 | Dinamarca vs Bielorrusia
14:45 | Grecia vs Escocia
14:45 | Suiza vs Suecia
14:45 | Eslovenia vs Kosovo

  • Argentina – Liga Profesional

15:00 | Aldosivi vs San Martín San Juan
15:00 | Godoy Cruz vs Deportivo Riestra
17:15 | San Lorenzo vs Sarmiento
19:30 | Independiente vs Rosario Central

  • Brasil – Brasileirao

16:30 | Sport Recife vs Flamengo
19:00 | Santos vs Palmeiras

