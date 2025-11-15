Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 15 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
- Eliminatorias al Mundial 2026
9:00 | Kazajstán vs Bélgica
12:00 | Turquía vs Bulgaria
12:00 | Chipre vs Austria
12:00 | Liechtenstein vs Gales
12:00 | Georgia vs España
14:45 | Bosnia-Herzegovina vs Rumania
14:45 | Dinamarca vs Bielorrusia
14:45 | Grecia vs Escocia
14:45 | Suiza vs Suecia
14:45 | Eslovenia vs Kosovo
- Argentina – Liga Profesional
15:00 | Aldosivi vs San Martín San Juan
15:00 | Godoy Cruz vs Deportivo Riestra
17:15 | San Lorenzo vs Sarmiento
19:30 | Independiente vs Rosario Central
- Brasil – Brasileirao
16:30 | Sport Recife vs Flamengo
19:00 | Santos vs Palmeiras