Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 22 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

  • Final Copa Sudamericana

16:00 | Lanús vs Atlético Mineiro

  • Perú – Liga 1

15:30 | Los Chankas vs Universitario

  • Inglaterra – Premier League

7:30 | Burnley vs Chelsea
10:00 | Liverpool vs Nottingham Forest
12:30 | Newcastle United vs Manchester City

  • España – LaLiga

8:00 | Deportivo Alavés vs Celta de Vigo
10:15 | Barcelona vs Athletic Club
12:30 | Osasuna vs Real Sociedad
15:00 | Villarreal vs Mallorca

  • Italia – Serie A

9:00 | Cagliari vs Genoa
9:00 | Udinese vs Bologna
12:00 | Fiorentina vs Juventus
14:45 | Napoli vs Atalanta

  • Alemania – Bundesliga

9:30 | Bayern München vs Freiburg
9:30 | Wolfsburg vs Bayer Leverkusen

  • Brasil – Brasileirao

17:30 | Botafogo vs Grêmio
19:30 | Palmeiras vs Fluminense
19:30 | Flamengo vs RB Bragantino

 

