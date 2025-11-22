Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 22 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
- Final Copa Sudamericana
16:00 | Lanús vs Atlético Mineiro
- Perú – Liga 1
15:30 | Los Chankas vs Universitario
- Inglaterra – Premier League
7:30 | Burnley vs Chelsea
10:00 | Liverpool vs Nottingham Forest
12:30 | Newcastle United vs Manchester City
- España – LaLiga
8:00 | Deportivo Alavés vs Celta de Vigo
10:15 | Barcelona vs Athletic Club
12:30 | Osasuna vs Real Sociedad
15:00 | Villarreal vs Mallorca
- Italia – Serie A
9:00 | Cagliari vs Genoa
9:00 | Udinese vs Bologna
12:00 | Fiorentina vs Juventus
14:45 | Napoli vs Atalanta
- Alemania – Bundesliga
9:30 | Bayern München vs Freiburg
9:30 | Wolfsburg vs Bayer Leverkusen
- Brasil – Brasileirao
17:30 | Botafogo vs Grêmio
19:30 | Palmeiras vs Fluminense
19:30 | Flamengo vs RB Bragantino