Deportes

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 23 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 23 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC – L1Max, L1 Play, Fanatiz

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Sport Boys – L1Max, L1 Play, Fanatiz

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad – L1Max, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo – L1Max, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

10:00 a.m. | Mallorca vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 4

12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs. Elche – DGO, D Sports

2:30 p.m. | Levante vs. Barcelona – DGO, D Sports

  • Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. | Manchester City vs. Tottenham – Disney+, ESPN

09:00 a.m. | Brentford vs. Aston Villa – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Burnley vs. Sunderland – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Bournemouth vs. Wolverhampton – Disney+, ESPN

11:3 a.m. | Arsenal vs. Leeds – Disney+, ESPN

  • Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Heidenheim vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium, ESPN 5

08:30 a.m. | FC Union Berlin vs. Stuttgart – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Friburgo vs. Augsburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. | St. Pauli vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

11:30 a.m. | Sassuolo vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 a.m. | Genoa vs. US Lecce – Disney+ Premium

1:45 p.m. | AS Roma vs. Bologna – Disney+, ESPN 2

1:45 p.m. | AC Milan vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | O. Marsella vs. Paris FC – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Nice vs. Auxerre – Disney+ Premium

2:05 p.m. | O. Lyon vs. Metz – Disney+ Premium, TV5 Monde

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | RB Bragantino vs. Fluminense – Fanatiz

4:30 p.m. | Cruzeiro vs. Internacional – Fanatiz

7:00 p.m. | Gremio vs. Ceará – Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. | San Lorenzo vs. Instituto – TyC Sports

3:30 p.m. | Rosario Central vs. Newell’s Old Boys – Disney+ Premium

6:00 p.m. | San Martín SJ vs. Gimnasia LP – TyC Sports

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. | DC United vs. Inter Miami – MLS Season Pass

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass

7:30 p.m. | Nashvile SC vs. Orlando City – MLS Season Pass

9:30 p.m. | San Diego FC vs. Portland Timbers – MLS Season Pass

