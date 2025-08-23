Partidos de hoy, sábado 23 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 23 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 23 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC – L1Max, L1 Play, Fanatiz
1:15 p.m. | Los Chankas vs. Sport Boys – L1Max, L1 Play, Fanatiz
3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad – L1Max, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo – L1Max, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
10:00 a.m. | Mallorca vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 4
12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs. Elche – DGO, D Sports
2:30 p.m. | Levante vs. Barcelona – DGO, D Sports
- Premier League – Inglaterra
06:30 a.m. | Manchester City vs. Tottenham – Disney+, ESPN
09:00 a.m. | Brentford vs. Aston Villa – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Burnley vs. Sunderland – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Bournemouth vs. Wolverhampton – Disney+, ESPN
11:3 a.m. | Arsenal vs. Leeds – Disney+, ESPN
- Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. | Heidenheim vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium, ESPN 5
08:30 a.m. | FC Union Berlin vs. Stuttgart – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Friburgo vs. Augsburgo – Disney+ Premium
11:30 a.m. | St. Pauli vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium
- Serie A – Italia
11:30 a.m. | Sassuolo vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 2
11:30 a.m. | Genoa vs. US Lecce – Disney+ Premium
1:45 p.m. | AS Roma vs. Bologna – Disney+, ESPN 2
1:45 p.m. | AC Milan vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 2
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | O. Marsella vs. Paris FC – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Nice vs. Auxerre – Disney+ Premium
2:05 p.m. | O. Lyon vs. Metz – Disney+ Premium, TV5 Monde
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | RB Bragantino vs. Fluminense – Fanatiz
4:30 p.m. | Cruzeiro vs. Internacional – Fanatiz
7:00 p.m. | Gremio vs. Ceará – Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. | San Lorenzo vs. Instituto – TyC Sports
3:30 p.m. | Rosario Central vs. Newell’s Old Boys – Disney+ Premium
6:00 p.m. | San Martín SJ vs. Gimnasia LP – TyC Sports
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | DC United vs. Inter Miami – MLS Season Pass
7:30 p.m. | FC Dallas vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass
7:30 p.m. | Nashvile SC vs. Orlando City – MLS Season Pass
9:30 p.m. | San Diego FC vs. Portland Timbers – MLS Season Pass