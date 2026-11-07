Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 7 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1.00 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal – L1 MAX
3.30 p.m. | FC Cajamarca vs. Alianza Atlético – L1 MAX
6.00 p.m. | Melgar vs. Juan Pablo II – L1 MAX
8.30 p.m. | Cienciano vs. Sport Huancayo – L1 MAX
- LaLiga – España
8.00 a.m. | Málaga vs. Racing de Santander – DAZN, DSports, DGO y Paramount+
10.15 a.m. | Espanyol vs. Deportivo de la Coruña – DAZN, DSports, DGO y Paramount+
12.30 p.m. | Osasuna vs. Athletic Club – ESPN 5 y Disney+
3.00 a.m. | Valencia vs. Real Madrid – DAZN, DSports, DGO y Paramount+
- Premier League – Inglaterra
7.30 a.m. | Leeds United vs. Tottenham – ESPN y Disney+
10.00 a.m. | Fulham vs. Newcastle – ESPN 3 y Disney+
10.00 a.m. | Arsenal vs. Hull City – ESPN 5 y Disney+
12.30 p.m. | Nottingham Forest vs. Manchester City – ESPN y Disney+
- Serie A – Italia
9.00 a.m. | Torino vs. Lecce – Disney+
9.00 a.m. | Cagliari vs. Frosinone – Disney+
12.00 p.m. | Parma vs. Bolonia – Disney+
2.45 p.m. | Roma vs. Sassuolo – Disney+
- Bundesliga – Alemania
9.30 a.m. | Mainz vs. Bayern Munich – ESPN y Disney+
9.30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Elversberg – ESPN 7 y Disney+
9.30 a.m. | RB Leipzig vs. Augsburgo – Disney+
9.30 a.m. | Padeborn vs. Eintracht Fráncfort – ESPN 3 y Disney+
12.30 p.m. | Suttgart vs. Werder Bremen – Disney+
- Ligue 1 – Francia
1.00 p.m. | Auxerre vs. Paris FC – Disney+
3.05 p.m. | PSG vs. Troyes – ESPN y Disney+