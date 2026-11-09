Leptospirosis en Lima Metropolitana: casos se acercan al nivel más alto de los últimos seis años
Los casos de leptospirosis registran un importante incremento en Lima durante 2026. Hasta la semana epidemiológica 41, con corte al 17 de octubre, el departamento acumulaba 315 casos y 10 fallecidos, según información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).
Dentro de Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de casos confirmados, con 31. Le siguen Ate, con 17; La Victoria, con 15; San Martín de Porres, con 14; y Carabayllo, con 13.
El Cercado de Lima y Lurigancho registran 12 casos cada uno, mientras que Comas y San Juan de Miraflores reportan 10 en cada distrito.
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género *Leptospira*, que pueden transmitirse de animales a seres humanos.
El contagio ocurre principalmente mediante el contacto con agua, suelo, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores. El riesgo aumenta durante periodos de lluvias intensas e inundaciones, debido a la acumulación y contaminación del agua.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA LEPTOSPIROSIS?
Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre alta, dolor de cabeza intenso y dolores musculares, especialmente en la espalda baja y las piernas.
También pueden presentarse dolor abdominal, enrojecimiento de los ojos, náuseas, vómitos y diarrea.
La bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel o mediante las mucosas de los ojos, la nariz y la boca cuando una persona entra en contacto con agua, lodo o superficies contaminadas.
¿CÓMO PREVENIR LA LEPTOSPIROSIS?
El Minsa recomienda evitar el contacto con aguas estancadas y zonas inundadas. Si resulta necesario ingresar a estos espacios, se deben utilizar botas de jebe u otro calzado de protección.
También aconseja almacenar adecuadamente los alimentos, consumir agua segura o hervida, eliminar la basura para reducir la presencia de roedores y mantener limpios los espacios del hogar.
Ante la aparición de síntomas, el Ministerio de Salud recomienda acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.