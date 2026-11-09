Keiko Fujimori pide autorización al Senado para viajar a China y Japón

La presidenta Keiko Fujimori ha solicitado permiso al Senado para salir del país del domingo 15 al sábado 21 de noviembre. La mandataria contempla viajar a Shenzhen, en China, y así participar de la próxima Cumbre APEC, el 18 y 19 de noviembre; y a Japón, para realizar una visita de Estado el 20 de noviembre.

De acuerdo con la misiva enviada por el Gobierno al presidente de la Cámara Alta, Miguel Ángel Torres, la solicitud cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. De aprobarse el pedido, la mandataria cumpliría su tercer viaje al exterior, luego de las visitas a El Salvador y a Estados Unidos.

PARTICIPACIÓN EN APEC

La jefa de Estado busca participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC (AELM), el jueves 19 de noviembre de 2026, en Shenzhen, la cual marcará la culminación de la

presidencia de China del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Además, tiene previsto tener encuentros bilaterales con líderes de otros países participantes, como Vietnam, Filipinas, Singpur, Hong Kong y China. Según la agenda oficial, Fujimori tambén participaría de los siguientes eventos:

Cena de bievenida de la AEL y presentación cultural, el 18 de noviembre, en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ) de la ciudad de Shenzhen.

Reunión de trabajo con empresas estadounidenses y de otras economías APEC, el 18 de noviembre de 2026.

Actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en la ciudad de Shenzhen.

VISITA OFICIAL A JAPÓN

Keiko Fujimori tiene previsto trasladarse a Tokio el jueves 19 de noviembre, una vez concluidas las actividades en China. La actividad central será la cumbre entre la presidenta y la primera ministra Sanae Takaichi, el 20 de noviembre, desde las 2:10 pm, en la oficina de la autoridad japonesa, luego de una ceremonia de honor.

El Gobierno indicó que este diálogo cobra relevancia en el contexto del Fenómeno El Niño, y que ambos países vienen cooperando para facilitar equipamiento para la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como otras iniciativas de fortalecimiento de capacidad de gestión de riesgo de desastres.

VIDEO RECOMENDADO