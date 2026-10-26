Ajinomoto del Perú reduce la anemia infantil con el programa integral ‘Nutrición para todos’

Cathy Ganoza, gerente de comunicaciones de Ajinomoto del Perú, detalló en entrevista para el podcast ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias los resultados de esta iniciativa, que logró que muchos niños participantes superaran la anemia.

La anemia infantil representa un reto estructural en el Perú, afectando al 34.9 % de los niños de entre 6 y 35 meses. Frente a esta realidad, Ajinomoto del Perú impulsó el programa integral ‘Nutrición para todos’, una iniciativa orientada a prevenir y abordar esta condición en la infancia a través de la educación nutricional y la suplementación alimentaria.

El proyecto, que responde a su enfoque global de valor compartido ASV, intervino durante ocho meses en el Colegio Franz Tamayo, ubicado en Lima Norte, contando con la participación de 145 niños de 4 a 12 años bajo el consentimiento de sus padres.

Miskísimoo: innovación para la nutrición infantil

Como parte fundamental de la intervención, la empresa incluyó Miskísimoo, una bebida instantánea suplementada con hierro y vitamina C. Este producto cuenta con dos versiones en el mercado: chocolatada y siete semillas.

Durante el desarrollo del programa en la institución educativa:

Los escolares consumieron la versión chocolatada dos veces al día , de lunes a viernes, combinada con leche y sin azúcar añadida.

Los fines de semana se entregaron kits con el producto y alimentos de la canasta básica para garantizar la continuidad del consumo en el hogar.

Estrategia integral y resultados positivos

El éxito del programa no dependió únicamente del consumo de la bebida, sino de una estrategia de cuatro componentes:

Evaluación y desparasitación: Diagnóstico nutricional inicial y campañas de desparasitación para optimizar la absorción de nutrientes. Educación nutricional a padres: Talleres con nutricionistas, chefs y técnicos sobre buenas prácticas alimentarias y recetas saludables ricas en hierro. Acompañamiento personalizado: Visitas casa por casa para dar seguimiento a los casos críticos. Articulación educativa: Trabajo conjunto y constante con la comunidad escolar.

De los 145 menores participantes, 17 presentaban diagnóstico de anemia. Al finalizar los meses de intervención directa, 14 niños lograron salir del cuadro anémico. Los tres casos restantes mostraron falta de consistencia en el programa.

Sostenibilidad e impacto a futuro

Esta acción se enmarca dentro de las metas globales de sostenibilidad del Grupo Ajinomoto hacia el 2030, las cuales buscan reducir su impacto ambiental en un 50 % y extender la expectativa de vida saludable de mil millones de personas.

Tras el impacto en Lima Norte, Ajinomoto del Perú evalúa la réplica del programa en otras zonas de Lima en alianza con una reconocida ONG, con el fin de continuar escalando el modelo de intervención nutricional.

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