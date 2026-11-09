Prestar cuentas o billeteras digitales para extorsiones será castigado con hasta 15 años de cárcel

Quienes cedan o presten sus cuentas bancarias, billeteras digitales u otros productos financieros para recibir o canalizar dinero proveniente de extorsiones podrán enfrentar la misma pena prevista para los autores de este delito: entre 10 y 15 años de prisión. Así lo establece el Decreto Legislativo N.° 1744, publicado por el Poder Ejecutivo en el diario oficial El Peruano, que modifica el Código Penal y otras normas.

La disposición incorpora esta conducta en el artículo 200 del Código Penal. La sanción alcanzará a quienes, con conocimiento de la finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporcionen, cedan o permitan el uso de cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros productos o servicios financieros para recibir o canalizar la ventaja económica exigida mediante una extorsión.

La misma pena también se aplicará a quienes contribuyan a la comisión de una extorsión proporcionando información obtenida por razón de sus funciones, cargo u oficio o facilitando deliberadamente los medios necesarios para ejecutar el delito.

DETENCIÓN POR EXTORSIÓN PODRÁ EXTENDERSE HASTA 15 DÍAS

Entre las modificaciones al Nuevo Código Procesal Penal, la norma establece que la detención judicial en caso de flagrancia podrá extenderse hasta un máximo de 15 días para los delitos de extorsión, sicariato, secuestro y aquellos cometidos por organizaciones criminales.

El fiscal deberá solicitar esta medida al juez de Investigación Preparatoria dentro de las primeras 24 horas de producida la detención policial.

NUEVAS PENAS Y AGRAVANTES PARA DELITOS INFORMÁTICOS

El decreto también introduce modificaciones a la Ley de Delitos Informáticos. El acceso ilícito a sistemas mediante el uso no autorizado de credenciales de autenticación, códigos de verificación u otros mecanismos destinados a comprobar la identidad de un usuario será sancionado con penas de entre tres y seis años de prisión.

Asimismo, el juez podrá incrementar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal cuando estos delitos sean cometidos por dos o más personas, mediante inteligencia artificial o tecnologías similares, utilizando una persona jurídica o afectando activos críticos nacionales, entre otros supuestos.

Cuando el responsable cometa alguno de estos delitos como integrante de una organización criminal, la pena podrá incrementarse hasta en una mitad por encima del máximo establecido.

SANCIONES POR FALSAS DENUNCIAS SOBRE ARMAS

La norma también incorpora sanciones para quienes presenten información falsa sobre la pérdida o sustracción de armas de fuego, municiones o accesorios.

Además, se penaliza la suplantación de identidad y el uso indebido de licencias o autorizaciones de terceros para adquirir, registrar, transferir, poseer o portar armas de fuego y municiones.

Finalmente, el Decreto Legislativo N.° 1744 establece que la implementación de estas medidas será financiada con los presupuestos de las instituciones involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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