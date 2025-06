¡Con Perú! Partidos del Mundial Sub-19 de vóley: grupos, horarios y dónde ver los encuentros

Mira la tabla de posiciones de cada grupo del Mundial Sub-19 de vóley | En el inicio de esta competencia a nivel de selecciones sub-19, países de todos los continentes luchan por alzar el trofeo.

Entre los máximos aspirantes al título se encuentran: Croacia, Serbia, Estados Unidos, Italia, Japón, Turquía y Brasil. Las jugadoras de la selección de Perú intentarán dar la sorpresa y llegar lo más lejos posible en esta copa del mundo.

Cabe resaltar que todos los encuentros del Mundial Sub-19 de vóley serán transmitidos por Latina Televisión, ya sea a través de su señal de TV y/o de su página web.

En esta nota de Latina Noticias, conoce el fixture completo de cada grupo, con los partidos y horarios, así como los diversos resultados y la tabla de posiciones debidamente actualizados.

GRUPOS DEL MUNDIAL SUB-19 DE VÓLEY

Grupo A: Croacia, Tailandia, Egipto, Canadá, México y Alemania.

Grupo B: Serbia, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y China Taipei.

Grupo C: Estado Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú y España.

Grupo D: Italia, Japón, China, Túnez, Bélgica y Chile.

PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL SUB-19 DE VÓLEY

Miércoles 2 de julio

8:15 a.m. | Egipto vs Canadá | Grupo A

8:15 a.m. | Bulgaria vs Polonia | Grupo C

8:15 a.m. | Argentina vs Puerto Rico | Grupo B

8:15 a.m. | Japón vs Bélgica | Grupo D

11:15 a.m. | Croacia vs Alemania | Grupo A

11:15 a.m. | Turquía vs Perú | Grupo C

11:15 a.m. | Serbia vs China Taipei | Grupo C

11:15 a.m. | China vs Túnez | Grupo D

2:15 p.m. | Tailandia vs México | Grupo A

2:15 p.m. | Estados Unidos vs España | Grupo C

2:15 p.m. | Brasil vs República Dominicana | Grupo B

2:15 p.m. | Italia vs Chile | Grupo C

Jueves 3 de julio

8:15 a.m. | Egipto vs Alemania | Grupo A

8:15 a.m. | Turquía vs Polonia | Grupo C

8:15 a.m. | Argentina vs China Taipei | Grupo B

8:15 a.m. | Japón vs Túnez | Grupo D

11:15 a.m. | Croacia vs México | Grupo A

11:15 a.m. | Bulgaria vs España | Grupo C

11:15 a.m. | Serbia vs República Dominicana | Grupo C

11:15 a.m. | China vs Chile | Grupo D

2:15 p.m. | Tailandia vs Canadá | Grupo A

2:15 p.m. | Estados Unidos vs Perú | Grupo C

2:15 p.m. | Brasil vs Puerto Rico | Grupo B

2:15 p.m. | Italia vs Bélgica | Grupo C

Viernes 4 de julio

8:15 a.m. | México vs Alemania | Grupo A

8:15 a.m. | Turquía vs Bulgaria | Grupo C

8:15 a.m. | República Dominicana vs China Taipei | Grupo B

8:15 a.m. | Japón vs China | Grupo D

11:15 a.m. | Croacia vs Canadá | Grupo A

11:15 a.m. | Perú vs España | Grupo C

11:15 a.m. | Serbia vs Puerto Rico | Grupo C

11:15 a.m. | Bélgica vs Chile | Grupo D

2:15 p.m. | Tailandia vs Egipto | Grupo A

2:15 p.m. | Estados Unidos vs Polonia | Grupo C

2:15 p.m. | Brasil vs Argentina | Grupo B

2:15 p.m. | Italia vs Túnez | Grupo C

Domingo 6 de julio

8:15 a.m. | Canadá vs México | Grupo A

8:15 a.m. | Polonia vs Perú | Grupo C

8:15 a.m. | Puerto Rico vs República Dominicana | Grupo B

8:15 a.m. | Túnez vs Bélgica | Grupo D

11:15 a.m. | Croacia vs Egipto | Grupo A

11:15 a.m. | Turquía vs España | Grupo C

11:15 a.m. | Serbia vs Argentina | Grupo C

11:15 a.m. | Japón vs Chile | Grupo D

2:15 p.m. | Tailandia vs Alemania | Grupo A

2:15 p.m. | Estados Unidos vs Bulgaria | Grupo C

2:15 p.m. | Brasil vs China Taipei | Grupo B

2:15 p.m. | Italia vs China | Grupo D

Lunes 7 de julio

8:15 a.m. | Egipto vs México | Grupo A

8:15 a.m. | Polonia vs España | Grupo C

8:15 a.m. | Argentina vs República Dominicana | Grupo B

8:15 a.m. | Túnez vs Chile | Grupo D

11:15 a.m. | Croacia vs Tailandia | Grupo A

11:15 a.m. | Bulgaria vs Perú | Grupo C

11:15 a.m. | Serbia vs Brasil | Grupo B

11:15 a.m. | China vs Bélgica | Grupo D

2:15 p.m. | Canadá vs Alemania | Grupo A

2:15 p.m. | Estados Unidos vs Turquía | Grupo C

2:15 p.m. | Puerto Rico vs China Taipei | Grupo B

2:15 p.m. | Italia vs Japón | Grupo D

VIDEO RECOMENDADO