Misión de la OEA respalda al Gobierno boliviano y alerta sobre amenazas al orden constitucional

Los miembros de la Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Bolivia emitieron este 31 de julio una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo al Gobierno boliviano y manifestaron su preocupación por el impacto de los bloqueos violentos registrados en el país. El pronunciamiento fue difundido tras la visita realizada a La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio.

La misión estuvo integrada por las delegaciones de Panamá, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, además del secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin. En representación del Perú participó el embajador ante la OEA, Rodolfo Coronado.

En el documento, los integrantes de la misión señalaron que, si bien respetan el derecho a la protesta pacífica, les preocupa profundamente el impacto de los bloqueos violentos en la vida de los ciudadanos bolivianos, la democracia y el Estado de derecho.

Asimismo, indicaron que los continuos esfuerzos por “socavar y derrocar” al Gobierno legítimo y democráticamente elegido del presidente Rodrigo Paz representan una seria amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática de Bolivia y del hemisferio.

La declaración sostiene que una minoría, actuando fuera de la ley, intentó desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace menos de un año. También señala que ese grupo rechazó la disposición del Gobierno para entablar un diálogo y mantuvo bloqueos de carreteras durante más de siete semanas.

Según el pronunciamiento, esas acciones privaron a la población del acceso a alimentos, atención médica y combustible, afectaron la vida cotidiana de millones de ciudadanos y pusieron en riesgo derechos fundamentales. Además, afirma que se produjeron muertes de civiles debido a las restricciones al libre tránsito, que impidieron el acceso oportuno a medicamentos, hospitales o centros de salud.

EXHORTACIÓN AL DIÁLOGO

Los miembros de la misión también señalaron que los manifestantes hirieron a agentes de la Policía en cumplimiento de su deber y sostuvieron que, para que una democracia funcione, la violencia no puede subvertir el orden constitucional.

En ese contexto, valoraron la disposición del Gobierno para participar en el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Asimismo, expresaron su solidaridad y respaldo al Gobierno boliviano elegido constitucionalmente, al tiempo que exhortaron a priorizar el diálogo y las negociaciones dentro del marco constitucional como una herramienta fundamental para la democracia.

La misión reafirmó además su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en la región. En la declaración hizo un llamado a la convivencia pacífica mediante la construcción de consensos y el diálogo.

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