Día Nacional de la Vacunación: las vacunas salvan hasta tres millones de vidas al año

El Perú distribuyó 1.200 millones de dosis contra el sarampión tras un brote aparecido durante abril de 2026; gracias a esta acción, miles ciudadanos se protegerán contra la enfermedad que actualmente es combatida por el Ministerio de Salud (Minsa).

En el marco de estas acciones, el Minsa celebra el Día Nacional de la Vacunación, una intervención sanitaria que ha salvado la vida de millones de personas de enfermedades altamente contagiosas y mortales.

El sector de la Salud subraya la necesidad e importancia de aplicar las vacunas durante los primeros cinco años de vida, ya que son fundamentales para la defensa del niño en su crecimiento y desarrollo.

Con las vacunaciones en la población, se es posible eitar enfermedades como el que actualmente está en crecimiento: el sarampión; además de otras más, como la poliomielitis, hepatitis B, neumonía, meningitis, tos ferina (otra enfermedad que ha hecho brotes al norte), tuberculosis, influenza, fiebre amarilla, entre otras.

Recuerda que todas las vacunas que se encuentran en el esquema regular son gratuitas en los establecimientos de salud. Por otro lado, también hay brigadas de vacunación que realizan campañas casa por casa para acercar la inmunización a los hogares de los peruanos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7