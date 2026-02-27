Temas
TV en vivo
Deportes

Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 5

Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 5
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 5 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 5 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visista a UTC en Cajamarca, Universitario recibe en el Monumental a FC Cajamarca, mientras que Sporting Cristal visita a Sport Huancayo.

  • Viernes 27 de febrero

FINAL | Alianza Atlético 0-0 ADT

FINAL | Melgar 1-2 Chankas

FINAL | Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano

  • Sábado 28 de febrero

11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

1:15 p.m. | Alianza Lima vs. UTC

7:00 p.m. | Sport Boys vs. CD Moquegua

  • Domingo 1 de marzo

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Cusco FC

6:00 p.m. | Universitario vs. FC Cajamarca

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

