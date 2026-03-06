Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 6
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 6 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 6 DEL TORNEO APERTURA
Como parte de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Melgar, Universitario visita en Andahuaylas a Chankas, mientras que Sporting Cristal recibe en el Estadio Alberto Gallardo a Alianza Atlético.
- Viernes 6 de marzo
FINAL | Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
- Sábado 7 de marzo
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo
1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC
3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
- Domingo 8 de marzo
1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II
3:30 p.m. | Chankas vs. Universitario
- Lunes 9 de marzo
5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar