Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 6

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 6 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 6 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Melgar, Universitario visita en Andahuaylas a Chankas, mientras que Sporting Cristal recibe en el Estadio Alberto Gallardo a Alianza Atlético.

Viernes 6 de marzo

FINAL | Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

Sábado 7 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 8 de marzo

1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II

3:30 p.m. | Chankas vs. Universitario

Lunes 9 de marzo

5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

