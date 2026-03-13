Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 7 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita en el Cusco a Deportivo Garcilaso, Universitario recibe en el Monumental a UTC, mientras que Sporting Cristal visita en el Callao a Sport Boys.

Viernes 13 de marzo

FINAL | FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos

Sábado 14 de marzo

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. ADT

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Chankas

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

8:30 p.m. | Universitario vs. UTC

Domingo 15 de marzo

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Sport Boys

1:15 p.m. | Melgar vs. Atlético Grau

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. CD Moquegua

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Cienciano

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO