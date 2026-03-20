Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 8

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 8 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 8 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Juan Pablo II, Universitario visita en Cutervo a Comerciantes Unidos, mientras que Sporting Cristal visita en Andahuaylas a Chankas.

Viernes 20 de marzo

FINAL | ADT 1-1 Melgar

FINAL | Cienciano 3-0 FC Cajamarca

Sábado 21 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Cusco FC

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Universitario

3:30 p.m. | Chankas vs. Sporting Cristal

6:30 p.m. | Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Domingo 22 de marzo

1:00 p.m. | UTC vs. Alianza Atlético

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

6:00 p.m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

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