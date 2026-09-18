Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a ADT, Universitario visita en el Cusco a Deportivo Garcilaso, mientras que Sporting Cristal recibe en el Estadio Alberto Gallardo a Atlético Grau.

Viernes 18 de septiembre

FINAL | Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos

FINAL | Alianza Lima 2-0 ADT

Sábado 19 de septiembre

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Cusco FC

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Atlético Grau

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Universitario

8:15 p.m. | Melgar vs. Sport Boys

Domingo 20 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Huancayo II vs. UTC

3:30 p.m. | Juan Pablo vs. CD Moquegua

Postergado (Miércoles 30 de septiembre)

3:00 p.m. | Cienciano vs. Chankas

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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