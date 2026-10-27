Diputados: proponen que esté prohibido mantener dos vacantes simultáneas en universidades públicas

El diputado Juan Villanueva, de la bancada Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que busca prohibir que una persona mantenga dos vacantes simultáneas en más de una carrera profesional de pregrado en universidades públicas. La propuesta plantea modificar la Ley Universitaria para regular esta situación y asegurar que más postulantes tengan oportunidades de acceder a la educación superior.

Para ello, propone incorporar el numeral 98.7 al artículo 98 de la Ley 30220, que obligaría a las universidades a verificar la situación académica de los ingresantes antes de formalizar su matrícula.

VERIFICACIÓN DE VACANTES Y RENUNCIA OBLIGATORIA

De acuerdo con el proyecto, las universidades públicas deberán consultar el Sistema de Información Universitaria, administrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), para comprobar que el postulante no tenga una vacante activa en otra carrera. Si se detecta una duplicidad, deberá presentar un documento que acredite su retiro definitivo o la renuncia expresa a la vacante anterior.

La propuesta también modifica el numeral 100.12 del artículo 100 de la Ley Universitaria para precisar que cada estudiante solo podrá conservar una vacante de pregrado a la vez en una universidad pública del país.

Como antecedentes, el documento menciona a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que estableció cobros por matrícula y pensión para quienes estudian una segunda carrera, y a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que permite cursar dos carreras simultáneamente bajo un esquema de pago diferenciado.

PLAZOS PARA ADECUAR EL SISTEMA UNIVERSITARIO

Según los fundamentos de la iniciativa, la medida busca aprovechar mejor las vacantes disponibles y promover la igualdad de oportunidades. El proyecto advierte que mantener dos vacantes puede limitar el acceso de otros postulantes, incluidos grupos con barreras estructurales. Como ejemplo, señala la reserva del 5% de vacantes para personas con discapacidad en los procesos de admisión.

De aprobarse la norma, la Sunedu tendrá un plazo máximo de 90 días calendario para adecuar su sistema informático y verificar en tiempo real el estado de las matrículas. El Ministerio de Educación, por su parte, dispondrá de 60 días calendario para aprobar el reglamento correspondiente. Además, los estudiantes que ya mantengan vacantes duplicadas tendrán 60 días hábiles para elegir la carrera que continuarán y formalizar su renuncia a la otra.

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