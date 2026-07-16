Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 1 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 1 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT en Tarma, mientras que Sporting Cristal será local ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo.
- Viernes 17 de julio
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Juan Pablo II
3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso
8:00 p.m. | Cienciano vs. Melgar
- Sábado 18 de julio
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos
1:15 p.m. | ADT vs. Universitario
3:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC
6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Atlético
- Domingo 19 de julio
11:00 a.m. | Los Chankas vs. Sport Boys
7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Huancayo