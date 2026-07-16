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Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1

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Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1
Felipe Morales
Felipe Morales
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Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 1 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 1 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT en Tarma, mientras que Sporting Cristal será local ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo.

  • Viernes 17 de julio

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Juan Pablo II

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

8:00 p.m. | Cienciano vs. Melgar

  • Sábado 18 de julio

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos

1:15 p.m. | ADT vs. Universitario

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC

6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Atlético

  • Domingo 19 de julio

11:00 a.m. | Los Chankas vs. Sport Boys

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Huancayo

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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