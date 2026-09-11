Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 9
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al final de la fecha 9 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
RESULTADOS DE LA FECHA 9 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Universitario, mientras que Sporting Cristal visita a CD Moquegua.
- Viernes 11 de septiembre
FINAL | UTC 1-2 Juan Pablo II
FINAL | Cusco FC 0-1 Melgar
- Sábado 12 de septiembre
10:30 a.m. | Chankas vs. FC Cajamarca
1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo
3:15 p.m. | CD Moquegua vs. Sporting Cristal
8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario
- Domingo 13 de septiembre
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético
- Postergado (Miércoles 23 de septiembre)
3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano