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Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 9

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Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 9
Felipe Morales
Felipe Morales
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Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al final de la fecha 9 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 9 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Universitario, mientras que Sporting Cristal visita a CD Moquegua.

  • Viernes 11 de septiembre

FINAL | UTC 1-2 Juan Pablo II

FINAL | Cusco FC 0-1 Melgar

  • Sábado 12 de septiembre

10:30 a.m. | Chankas vs. FC Cajamarca

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo

3:15 p.m. | CD Moquegua vs. Sporting Cristal

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario

  • Domingo 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético

  • Postergado (Miércoles 23 de septiembre)

3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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