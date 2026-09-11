Fenómeno El Niño: Despliegan planes de contingencia integral y medidas preventivas en Piura y Áncash

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aceleró el despliegue de sus planes de contingencia en el norte del país para mitigar el impacto del Fenómeno El Niño (FEN). Mediante intervenciones operativas en Piura y Áncash, la entidad estatal evalúa la logística de protección civil y coordina estrategias con los gobiernos subnacionales e Indeci para salvaguardar a las comunidades en situación de alto riesgo.

En Piura, los funcionarios verificaron el correcto resguardo del stock alimentario del Programa de Alimentación Escolar en recintos educativos del distrito de Veintiséis de Octubre. Esta labor preventiva busca asegurar que los depósitos e infraestructura técnica acondicionada por Foncodes mantengan los suministros protegidos ante lluvias extremas, garantizando el sustento nutricional de los estudiantes sin interrupciones.

Simultáneamente, la supervisión en Áncash se enfocó en fortalecer la cobertura de las plataformas del programa PAIS y Cuna Más en áreas rurales. El seguimiento directo a la infraestructura del Tambo Cordillera Blanca y a los centros de atención infantil en Huaraz asegura que los servicios de cuidado y asistencia primaria continúen operando adecuadamente durante posibles escenarios de aislamiento o desastre natural.

Las mesas de trabajo institucionales entre representantes del Midis y las autoridades regionales de Piura y Áncash sirvieron para unificar criterios de respuesta rápida frente a la emergencia climática. Esta sinergia busca optimizar la distribución de recursos, acelerar el auxilio humanitario y mantener la continuidad de las iniciativas sanitarias orientadas a contrarrestar la desnutrición y la anemia infantil en las zonas más vulnerables.

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