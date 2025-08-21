Pelea en partido de Copa Sudamericana deja más de 15 heridos y 110 detenidos

En Argentina, más de 15 personas resultaron heridas y 110 fueron detenidas tras una batalla campal durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El enfrentamiento se desató en el Estadio Libertadores de América, donde el árbitro uruguayo Guillermo Tejera suspendió el encuentro en el minuto 48. Posteriormente, Conmebol canceló el partido, citando la falta de garantías de seguridad tanto para los jugadores como para los hinchas presentes.

Los disturbios involucraron lanzamiento de proyectiles, botellas y otros objetos, así como enfrentamientos físicos entre los aficionados de ambos equipos, generando escenas de violencia extrema en las gradas.

Como consecuencia de ello, los aficionados de Independiente respondieron con agresiones físicas. Videos difundidos en redes sociales muestran peleas con palos y un chileno saltando al vacío para escapar del acoso.

