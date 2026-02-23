Perú confirma amistosos ante Senegal y Honduras por fecha FIFA: cuándo y dónde jugará

La selección peruana disputará dos encuentros internacionales en marzo como parte de la próxima fecha FIFA, en lo que será además el inicio del nuevo proceso deportivo bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

La Federación Peruana de Fútbol confirmó oficialmente que la selección peruana afrontará dos amistosos internacionales ante Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo, con partidos programados en Europa como parte de su preparación competitiva.

El primer compromiso será frente a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. (hora peruana) en el Stade de France, en París, un escenario de alta exigencia que permitirá medir el rendimiento del equipo nacional ante un rival de nivel internacional.

Dos partidos clave en el inicio del nuevo proceso

El segundo amistoso se disputará el martes 31 de marzo a la 1:00 p. m. (hora peruana) ante Honduras, en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, cerrando así la doble jornada internacional programada por el comando técnico.

Estos encuentros marcarán los primeros partidos de la Bicolor bajo la conducción de Mano Menezes, quien tendrá la oportunidad de evaluar alternativas tácticas, observar nuevos convocados y comenzar a consolidar la base del equipo de cara a los próximos retos oficiales.

La doble fecha amistosa se perfila como el primer gran termómetro del nuevo ciclo de la selección peruana, que buscará recuperar competitividad internacional y definir una identidad futbolística en esta etapa de reestructuración deportiva bajo la nueva dirección técnica.

