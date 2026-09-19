¡Perú gana el oro! Ángelo Caro se consagró campeón en skateboarding en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El skateboarding peruano volvió a celebrar en una competencia internacional. Ángelo Caro se consagró campeón de la prueba Street masculino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió una nueva medalla de oro para el Team Perú.

El deportista nacional cerró su participación con 260.01 puntos, resultado que le permitió terminar en el primer lugar de la clasificación durante la jornada desarrollada en Rafaela, Argentina.

PERÚ GANA A BRASIL Y ARGENTINA

Caro fue escoltado por el brasileño Wallace Farías, quien acumuló 248.93 unidades y se quedó con la medalla de plata. El tercer puesto correspondió al argentino Iglesias, con cerca de 248.70 puntos, completando así el podio de la competencia.

Durante la jornada, el skater peruano recibió el respaldo de integrantes del Team Perú que estuvieron presentes en Rafaela. También acompañó su participación Martín Panizo, directivo del Comité Olímpico Peruano (COP).

Con este resultado, Ángelo Caro sumó una nueva presea dorada para la delegación peruana y celebró un importante triunfo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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