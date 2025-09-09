Perú vs. Paraguay: los cambios que alista Óscar Ibáñez para la última fecha de las Eliminatorias

La selección peruana jugará HOY, martes 9 de septiembre, su último partido en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ‘La Blanquirroja’ enfrentará a Paraguay en un duelo que, aunque no modifica la clasificación, ofrece la oportunidad de cerrar la campaña con una mejor imagen.

El equipo nacional ya no pelea por el repechaje, pero el técnico Óscar Ibáñez busca terminar el proceso con una victoria. Para lograrlo, ensayó variantes respecto al once que cayó en Montevideo frente a Uruguay.

LAS NOVEDADES EN LA ALINEACIÓN DE PERÚ VS. PARAGUAY

Una de las principales novedades en la selección peruana será el retorno de Renato Tapia al mediocampo. Tras cumplir una fecha de suspensión, el volante volverá para aportar solidez y liderazgo en el medio campo.

En ataque, Joao Grimaldo apunta a ser titular. El joven delantero ingresó en el segundo tiempo en el último partido y dejó señales positivas que lo acercan al once inicial.

En defensa, Carlos Zambrano recupera protagonismo. El zaguero no jugó ante Uruguay por una decisión técnica tras un viaje personal, pero ahora se perfila como opción principal en la zaga.

Según lo ensayado en los entrenamientos, el once de Ibáñez estaría formado por Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marco López en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Jairo Concha en el mediocampo; Joao Grimaldo y Kenji Cabrera por las bandas; y Luis Ramos como único delantero.

Aunque el partido contra Paraguay no altera la tabla, servirá para que los jóvenes ganen experiencia internacional y el comando técnico evalúe opciones de cara al próximo ciclo clasificatorio.