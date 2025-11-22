Orgullo peruano: Piero Quispe se estrena con asistencia en la victoria 3-0 del Sydney FC

El mediocampista peruano Piero Quispe sigue dando muestras de su crecimiento en el fútbol extranjero y este fin de semana volvió a ser decisivo en la A-League 2025/26. El volante de Sydney FC concretó su primera asistencia en el torneo durante la sólida victoria por 3-0 ante el Melbourne Victory, en el marco de la quinta fecha del campeonato australiano.

La acción del gol llegó tras un tiro de esquina ejecutado con notable precisión por Quispe. Su centro encontró perfectamente ubicado a Alex Grant, quien conectó un certero cabezazo para cerrar la goleada de los Sky Blues en el Leichhardt Oval.

Más allá del pase gol, Quispe completó una actuación destacada. El volante disputó los 90 minutos, aportó movilidad, claridad en la distribución y presencia en la recuperación, consolidándose como una pieza clave en el esquema del Sydney FC.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Ufuk Talay se mantiene líder absoluto de la A-League con 12 puntos, reafirmando su buen momento y su propuesta sólida en las primeras jornadas del campeonato.

El próximo reto para Quispe y su equipo será el duelo frente al Western Sydney Wanderers, programado para el 29 de noviembre, un clásico local que promete intensidad y tendrá impacto directo en la parte alta de la tabla.

La actuación del peruano no pasó desapercibida en las redes oficiales del club, donde varios hinchas destacaron su precisión, entrega y rápida adaptación al fútbol australiano, cualidades que empiezan a ganarle un lugar especial entre la afición sky blue.

VIDEO RECOMENDADO