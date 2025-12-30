Rodrigo Ureña deja Universitario: El volante chileno fichará por Millonarios

Universitario de Deportes oficializó la partida de Rodrigo Ureña. Tras consolidarse como pieza clave en la obtención del tricampeonato (2023-2025), el mediocampista chileno finalizará su etapa en Ate para unirse a Millonarios de Colombia.

A través de sus canales oficiales, el club merengue despidió al futbolista destacando su temperamento y compromiso. “Agradecemos a Rodrigo Ureña por su garra y profesionalismo, fundamentales para nuestros recientes títulos”, señaló la institución. El vínculo del jugador, que inicialmente se extendía hasta 2026, culminó de forma anticipada tras no concretarse una renovación a largo plazo.

El destino de Rodrigo Ureña será el Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios, que mantuvo negociaciones con el volante durante meses, aseguró su fichaje por las próximas dos temporadas. El chileno llega a Bogotá con el objetivo de replicar el éxito obtenido en el Perú, donde se convirtió en uno de los extranjeros más influyentes de la última década.

La salida del volante se suma a una lista de bajas sensibles en el plantel tricampeón. Con su partida, ya son cinco los futbolistas que dejan el equipo:

Sebastián Britos

Diego Churín

Gabriel Costa

Jairo Vélez

Rodrigo Ureña

Para mitigar estas ausencias, la dirigencia estudiantil ya confirmó las incorporaciones del zaguero argentino Caín Fara, el retorno bajo los tres palos de Diego Romero y el fichaje del delantero senegalés Sekou Gassama.

