Roland Garros: Ignacio Buse sufrió un golpe de calor en duelo ante Andrey Rublev

El campeón peruano del ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse, sufrió un golpe de calor durante su duelo contra el ruso Andrey Rublev, por la primera ronda del Roland Garros 2026. El tenista nacional tuvo este percance durante la disputa del segundo set.

Al parecer, el clima que se vive en la ciudad de París, con una sensación térmica de 33 grados, le jugó una mala pasada a Ignacio Buse, quien tuvo que pedir un tiempo fuera de 10 minutos para recuperarse.

Buse perdió el primer set ante Rublev por 3-6, en el segundo (en el que tuvo que pedir un tiempo técnico) logró recuperarse e imponerse ante el ruso por 7-6 (8-6). Con el pasar de los minutos, el descenso de la temperatura ayudó al peruano a nivelar su juego.

BUSE, CAMPEÓN EN HAMBURGO

Luego de coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, el tenista nacional registró un destacado ascenso en el ránking ATP. Buse escaló 26 posiciones en el ranking ATP y se ubicó en el puesto 31 del mundo.

Este gran momento que vive Ignacio, con solo 22 años, lo ubica ya entre los mejores tenistas de la historia del Perú, ya que por su puesto 31 en el ránking ATP sólo se ubica por detrás de Pablo Arraya (29 en 1984) y Jaime Yzaga (18 en 1989).

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